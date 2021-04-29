Хоккейный клуб «Барыс» продлил контракт с нападающим Захаром Пархоменко, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.



Большую часть прошедшего сезона казахстанский нападающий провёл в расположении «Номада». В чемпионате страны Захар сыграл 44 матча и заработал 37 (15+22) баллов. Также Пархоменко провёл один матч в составе «Барыса», что стало для него дебютом в Континентальной хоккейной лиге.



23-летний хоккеист из Усть-Каменогорска дебютировал в профессиональном хоккее в сезоне-2014/2015, сыграв 23 встречи в составе «Торпедо-2» из его родного города.



По итогам розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 казахстанский «Барыс» проиграл в первом раунде магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2-4 в серии.