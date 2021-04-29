Хоккейный клуб «Барыс» продлил контракт с нападающим Захаром Пархоменко, сообщает пресс-служба казахстанского клуба. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.
Большую часть прошедшего сезона казахстанский нападающий провёл в расположении «Номада». В чемпионате страны Захар сыграл 44 матча и заработал 37 (15+22) баллов. Также Пархоменко провёл один матч в составе «Барыса», что стало для него дебютом в Континентальной хоккейной лиге.
23-летний хоккеист из Усть-Каменогорска дебютировал в профессиональном хоккее в сезоне-2014/2015, сыграв 23 встречи в составе «Торпедо-2» из его родного города.
По итогам розыгрыша плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2020/2021 казахстанский «Барыс» проиграл в первом раунде магнитогорскому «Металлургу» со счётом 2-4 в серии.
- 29 апреля 2021
-
08:59
-
08:41
-
08:22
-
08:09
-
07:38
-
06:55
-
06:49
-
06:36
-
05:35
-
04:41
-
03:26
-
03:06
-
01:56
-
01:45
-
01:28
-
01:02
-
00:52
-
00:41
-
00:25
-
00:20
-
00:19
-
00:07
-
00:05
- 28 апреля 2021
-
23:46
-
23:35
-
23:32
-
23:25
-
23:22
-
23:21
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
23:07
-
22:55