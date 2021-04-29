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ФХР сделала заявление о ситуации с вызовом в сборную России Шарипзянова

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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ФХР сделала заявление о ситуации с вызовом в сборную России Шарипзянова
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0
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Появилась новая информация о причинах невызова защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова, сообщается на официальной странице ФХР в «Твиттере».

Штаб сборной России утром 29 апреля связался с генеральным менеджером «Авангарда» Алексеем Волковым, который сообщил о травме стопы защитника, полученной после блокировки броска.

Ранее ФХР сообщила, что Шарипзянов не сможет помочь сборной на чемпионате мира из-за травмы, полученной в плей-офф КХЛ.

После Шарипзянов опроверг информацию, что его не вызывали в сборную России из-за травмы.

Напомним, по итогам шести матчей «Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина. В первом матче серии омский клуб одержал победу (4:1), затем дважды уступил (0:3, 1:2), а в четвёртом матче снова взял верх, отыгравшись с 0:2 и забив в овертайме в меньшинстве. Третью победу омичи одержали в пятом матче (2:0), а четвёртую – в шестом (1:0).

Шарипзянов опроверг информацию, что его не вызывали в сборную России из-за травмы
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