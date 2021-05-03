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«Сокол» останется фарм-клубом «Амура» в сезоне-2020/2021

«Сокол» останется фарм-клубом «Амура» в сезоне-2020/2021
Хоккей / КХЛ 0

«Сокол» останется фарм-клубом «Амура» в сезоне-2020/2021, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Сибиряки являются партнёрами «Амура» в ВХЛ на протяжении нескольких сезонов. В соответствии с договором о спортивном сотрудничестве, «Амур» сможет в течение сезона направлять своих игроков в расположение клуба-партнера. В минувшем сезоне за «Сокол» в разное время играли шесть хоккеистов системы «Амур»: вратарь Евгений Киселев, защитники: Никита Александров, Александр Гопиенко, Павел Медведев, нападающие: Артур Гиздатуллин, Матвей Заседа.

Напомним, что по итогам регулярного чемпионата «Амур» занял 10-е место в таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

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