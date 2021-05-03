Хартли — о своих хейтерах: жизнь слишком коротка, чтобы обращать внимание на негатив

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о своём отношении к хейтерам.



«Как я отношусь к своим хейтерам? Жизнь слишком коротка, чтобы обращать внимание на негатив. Я стараюсь смотреть только на позитив и всегда слушаю людей, которые верят в меня. Я привык оправдывать ожидания людей. Сейчас такое общество: все доктора, политики и высококлассные тренеры. Но меня учили: сначала узнай человека, а потом его суди. Всем, кто говорит обо мне что-то плохое, нечего сказать. Думаю, что у них в жизни у самих большие проблемы, надеюсь, что им кто-нибудь поможет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Текущий сезон КХЛ завершился 28 апреля. В финальной серии Кубка Гагарина «Авангард» обыграл ЦСКА со счётом 4-2 в серии.

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