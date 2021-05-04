Ассистентский дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Вашингтону»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.
Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 10 минут 40 секунд и отметился ассистентским дублем, набрав 57-е и 58-е (17+41) очко в сезоне и заработав показатель полезности «0». Ещё одна голевая передача на счету его одноклубника – Павла Бучневича.
Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 39.
Отметим, что игру пропускали сразу два российских хоккеиста «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. Оба были отстранены по дисциплинарным причинам.
«Вашингтон Кэпиталз», набрав 71 очко в 52 встречах, является лидером в турнирной таблице Восточного дивизона НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» (58) – на 5-м месте, отставание от «Нью-Йорк Айлендерс» составляет 9 очков, при том, что у «синерубашечников» на игру больше.
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