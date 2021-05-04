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Ассистентский дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Вашингтону»

Ассистентский дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения «Вашингтону»
Хоккей / НХЛ 0
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе «столичных» отличились Ник Дауд, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Никлас Бекстрём и Том Уилсон (пустые ворота). За «синерубашечников» дублем отметился Мика Зибанеджад, ещё один гол на счету Каапо Какко.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 10 минут 40 секунд и отметился ассистентским дублем, набрав 57-е и 58-е (17+41) очко в сезоне и заработав показатель полезности «0». Ещё одна голевая передача на счету его одноклубника – Павла Бучневича.

Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 39.

Отметим, что игру пропускали сразу два российских хоккеиста «Вашингтона» — вратарь Илья Самсонов и защитник Дмитрий Орлов. Оба были отстранены по дисциплинарным причинам.

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 71 очко в 52 встречах, является лидером в турнирной таблице Восточного дивизона НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» (58) – на 5-м месте, отставание от «Нью-Йорк Айлендерс» составляет 9 очков, при том, что у «синерубашечников» на игру больше.

Кузнецов и Самсонов отстранены от матча с «Рейнджерс» по дисциплинарным причинам
НХЛ - регулярный чемпионат
04 мая 2021, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Хагелин, Хэтэуэй) – 14:12' (5x5)   0:2 Шири (Раффль, Уилсон) – 15:44' (5x5)   1:2 Зибанеджад (Панарин, Бучневич) – 18:00' (5x5)   2:2 Зибанеджад (Строум, Панарин) – 22:30' (5x4)   3:2 Какко (Лафренье, Руни) – 24:35' (5x5)   3:3 Хэтэуэй (Дауд) – 38:30' (5x5)   3:4 Спронг – 44:37' (5x5)   3:5 Бекстрём (Раффль, Дженсен) – 51:41' (5x5)   3:6 Уилсон (Карлсон) – 58:34' (en)
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