Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кузнецов и Самсонов отстранены от матча с «Рейнджерс» по дисциплинарным причинам

Кузнецов и Самсонов отстранены от матча с «Рейнджерс» по дисциплинарным причинам
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и его одноклубник вратарь Илья Самсонов отстранены от матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» по дисциплинарным причинам, сообщает журналистка Саманта Пэлл на своей странице в «Твиттере».

По данным источника, решение было принято из-за того, что оба игрока опоздали на командное собрание.

Участие в матче примет Александр Овечкин, который не выходил на лёд в предыдущих четырёх встречах. Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.

«Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 мая в 2:00 мск.

Овечкин сыграет с «Рейнджерс» после четырёх пропущенных матчей
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021