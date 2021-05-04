Кузнецов и Самсонов отстранены от матча с «Рейнджерс» по дисциплинарным причинам

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и его одноклубник вратарь Илья Самсонов отстранены от матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» по дисциплинарным причинам, сообщает журналистка Саманта Пэлл на своей странице в «Твиттере».
По данным источника, решение было принято из-за того, что оба игрока опоздали на командное собрание.
Участие в матче примет Александр Овечкин, который не выходил на лёд в предыдущих четырёх встречах. Напомним, что 23 апреля форвард не доиграл матч с «Нью-Йорк Айлендерс» из-за повреждения. Эпизод произошёл за три минуты до конца основного времени. Овечкин подхватил шайбу у своих ворот, ускорился в средней зоне, после чего не смог опираться на правую ногу и уехал на смену. Больше на льду он не появлялся.
«Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 мая в 2:00 мск.
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