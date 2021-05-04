Каменский: юниорской сборной России по силам обыграть любого соперника

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал победу сборной России в четвертьфинальном матче юниорского чемпионата мира по хоккею со сборной Беларуси (5:2).



«С Белоруссией начали здорово, потом расслабились. Видимо, подумали, что результат сделан. Пропустили две ненужные шайбы, но потом снова собрались. Мы контролировали матч, и в целом игра нашей сборной мне понравилась.



На чемпионате мира нет слабых команд, поэтому каждый матч тяжёлый. Финляндию не надо опасаться. Надо выходить и играть в полную силу. Мы должны сами диктовать свою игру, пусть нас опасаются. Недавнее поражение наоборот должно замотивировать наших игроков. Тренерский штаб сделает выводы относительно предыдущей игры.



У нас талантливых ребят много, команда сильная, нам по силам обыграть любого соперника», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.

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