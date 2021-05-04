Смогут ли финны со шведами сорвать финал Россия – Канада? Расклады на полуфиналы ЮЧМ

На юниорском чемпионате мира по хоккею — 2021 определились полуфинальные пары. Разбираем главные события четвертьфиналов и готовимся к медальному раунду.

Россия – Беларусь 5:2

Несмотря на тяжёлую встречу со сборной Беларуси (3:2 Б) в преддверии старта чемпионата мира, сборная России смотрелась очевидным фаворитом в четвертьфинале турнира. Этот статус подопечные Альберта Лещёва начали оправдывать с первых минут, очень быстро открыв счёт усилиями своей главной звезды – 16-летнего Матвея Мичкова. Для нападающего этот гол стал уже 10-м в пяти матчах на этом ЮЧМ, что является пятым результатом за всю историю российского хоккея. Матвей превзошёл результат Евгения Малкина (9 голов в 12 матчах).

После точных бросков Данилы Юрова и Артёмы Дуды многим могло показаться, что оставшееся время встречи обернётся простой формальностью для наших ребят. Но белорусские хоккеисты сдаваться не собирались и смогли сократить отставание до минимума благодаря голам Ильи Морозова и Фёдора Николаени. Ключевым отрезком в матче стали последние 10 минут второго периода, в течение которых россияне находились в некотором смятении. Белорусы проводили одну атаку за другой, пользовались эффектном дальней лавки, надолго запирая россиян в своей зоне, но совершить решающее усилие не смогли.

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В третьем периоде очень нужный и своевременный гол забил один из лидеров сборной России Иван Мирошниченко. После шайбы форварда системы «Авангарда» белорусы начали нервничать, спешить и совершать ошибки. Одной из грубых оплошностей соперника воспользовался ещё один нападающий молодёжной команды «ястребов» Всеволод Гайдамак, забросивший пятую шайбу россиян в матче и добивший интригу во встрече. Юниорская сборная второй турнир кряду пробилась в полуфинал. Последний раз такое было на юниорских чемпионатах мира 2010-2011.

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Канада – Чехия 10:3

Чешская сборная оставила довольно позитивное впечатление от своей игры на старте чемпионата мира. Подопечные Якуба Петра обыгрывали 5:3 сборную Финляндии за восемь минут до конца основного времени и только в конце матча упустили игру. В следующем туре чехи смогли зацепиться за встречу со сборной США и проиграли только в серии буллитов. Однако по мере продвижения турнира к решающим поединкам игра чешской команды рухнула в пропасть. В заключительном матче группового этапа чехи потерпели сокрушительное поражение от России (1:11), которое стало худшим для них в истории противостояния.

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В похожем ключе сложился и четвертьфинал с командой Канады. Четыре броска канадцев из первых шести по владениям Томаша Суханека увенчались взятием ворот. К седьмой минуте первого периода табло фиксировало 4:1 в пользу канадцев – и следующие 53 минуты в принципе можно было уже не доигрывать. Никакого чуда здесь произойти уже не могло. Весь вопрос заключался только в том, смогут ли канадцы во второй раз на этом турнире забросить 10 шайб в одном матче. Они смогли, в результате победив со счётом 10:3. Самым результативным игроком встречи стал 15-летний Конор Бедард, принявший участие в половине голов своей команды. На его счету дубль и ассистентский хет-трик.

Финляндия – Швейцария 2:0

Швейцарцы взяли старт на мировом первенстве с победы над главным аутсайдером своей группы – сборной Латвии (4:2). Далее они потерпели три ожидаемых поражения кряду (от Беларуси, Швеции и Канады) с общим счётом 2:17. Неудивительно, что перед четвертьфиналом с командой Финляндии команда Марцеля Енни выглядела очевидным аутсайдером, однако швейцарцы смогли дать настоящий бой представителям страны Суоми.

Счёт в матче был открыт только за четыре секунды до конца второго периода – отличился форвард финской сборной Саму Салминен. На старте заключительной двадцатиминутки хоккеисты сборной Швейцарии имели отличную возможность, чтобы сравнять счёт, однако нападающий Луи Робен не сумел реализовать штрафной бросок. Спустя несколько минут хоккеист сборной Финляндии Алекси Хеймосалми поставил точку в этой игре, сделав счёт 2:0.

Швеция – США 5:2

Первый юниорский чемпионат мира прошёл в 1999 году в Германии. За это время состоялось 21 мировое первенство, 10 из которых завершились победой сборной США. Американские хоккеисты с огромным отрывом являются рекордсменами мировых первенств среди игроков не старше 18 лет по числу побед и по количеству медалей на турнирах. В последний раз звёздно-полосатые оставались без медалей любого достоинства 18 лет назад, когда ЮЧМ принимала Россия. На турнире в Ярославле американцы проиграли в полуфинале, а затем уступили во встрече за бронзовые медали. В последний раз на стадии четвертьфинала они проигрывали ровно 20 лет назад — в 2001 году.

Перед началом встречи с командой Швеции не было никаких предпосылок к тому, что американская медальная серия прервётся уже на стадии четвертьфинала. Юниоры «Тре Крунур» провели очень невзрачный групповой этап, запомнившись если только с негативной стороны сокрушительным поражением от Канады (1:12). В остальном шведские хоккеисты выглядели бледно, в том числе ниже своего уровня играли голкипер Карл Линдбом и одна из главных надежд шведского хоккея Фабиан Люселль.

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Но минувшей ночью шведские хоккеисты смогли преобразиться словно по мановению волшебной палочки. Каждый из ведущих игроков команды Андерса Эриксена выдал свой абсолютно лучший матч на этом турнире. Голкипер Линдбом стоял на ушах в воротах, защитник Симон Эдвинссон выжигал всё на своём пятаке, а 18-летний Люселль творил шедевры в атаке. Два потрясающих сольных прохода от Фабиана стали основным залогом главной сенсации турнира.

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В середине второго периода американцы из-за травмы потеряли основного вратаря, а прибил звёздно-полосатых пропущенный гол в меньшинстве после удачного добивания ассистента капитана сборной Швеции Оливера Моберга. Таким образом американские хоккеисты крайне неожиданным образом впервые за 18 лет остались без медалей юниорского чемпионата мира. Примечательно, что произошло это на домашнем для них турнире. Что касается действующего чемпиона мира, то Швеция продолжает защиту своего титула, добытого в 2019 году на своей родине.

В полуфинале ЮЧМ Россия сыграет с Финляндией, а Канада – со Швецией

Команды, вышедшие в полуфинал, были распределены согласно результатам на групповом этапе: итоговое место, набранные очки, разница заброшенных и пропущенных шайб, количество заброшенных шайб. Рейтинг по итогам группового раунда выглядел следующим образом (от первой команды к последней): Канада, Финляндия, Россия, Швеция, США, Беларусь, Чехия, Швейцария. В полуфинале первая команда рейтинга сыграет с последней, вторая – с третьей. Таким образом, финны (второй номер рейтинга) встретятся с россиянами (3), а канадцы (1) – со шведами.

Известен рейтинг команд, на основе которого будут образованы полуфинальные пары ЮЧМ-2021

Первым запуском на лёд «Фриско-Арены» 6 мая выйдут сборные Канады и Швеции (начало встречи – в 00:00 мск). Подопечные Эриксена уже совершили одно чудо на этом чемпионате мира и теперь у них есть шанс реабилитироваться за самое крупное поражении в истории шведского хоккея. Никогда ранее юниорская команда Швеции не терпела поражение со счётом 1:12. Шансы шведов на реванш на велики, но, если лидеры команды проведут ещё один феерический матч, кто знает, что может произойти в молодёжном хоккее.

Во втором матче сыграют сборные России и Финляндии. Наши хоккеисты потерпели единственное поражение на чемпионате мира, уступив финнам на предварительном раунде. На протяжении большей части встречи россияне вели в счёте, но провалили конец третьего периода, позволив сопернику отыграть в дефицит в две шайбы и перевести матч в дополнительное время. Пятиминутный овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов точнее были финны. В полуфинале россияне сыграют за возможность впервые за 12 лет пробиться во второй финал ЮЧМ кряду.