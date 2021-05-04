«Автомобилист» заключил двухлетний контракт с нападающим Шэйном Принсом

Хоккейный клуб «Автомобилист» подписал контракт с 28-летним канадским нападающим Шейном ПРинсом, сообщает официальный сайт екатеринбургской команды. Односторонний контракт с хоккеистом заключен на два года.
Хоккеист, ранее выступавший в минском «Динамо», имеет двойное гражданство – США и Беларуси – и в связи с этим не считается в КХЛ легионером.
Принс выступает в КХЛ с сезона-2018/2019, когда он подписал контракт с «Сибирью». Первый сезон в КХЛ Принс закончил с 19 (6+13) очками после 30 матчей, а в сентябре 2019 года новым клубом Шэйна стало минское «Динамо».
Прошедший сезон стал самым успешным для Принса в КХЛ. Он набрал 49 очков (25+24) в 52 матчах регулярного чемпионата, стал лучшим снайпером и лучшим бомбардиром команды. В Кубке Гагарина в пяти матчах против команды СКА на счету новичка «Автомобилиста» 6 (1+5) очков.
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