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Ассистентский дубль Артёма Зуба помог «Оттаве» разгромить «Монреаль»

Ассистентский дубль Артёма Зуба помог «Оттаве» разгромить «Монреаль»
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Шейн Пинто, Брэди Ткачук, Ник Пол, Коннор Браун и Алекс Форментон. Российский защитник Артём Зуб отметился двумя результативными передачами. Защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями. Форвард Виталий Абрамов также не набрал очков в этой встрече. За «Монреаль» отличился Джоэль Эдмундсон. Защитник Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 мая 2021, четверг. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Пинто (Зуб, Бреннстрём) – 11:35' (5x5)   1:1 Эдмундсон (Тоффоли, Судзуки) – 19:28' (5x5)   2:1 Ткачук (Норрис, Бреннстрём) – 23:44' (5x5)   3:1 Пол (Бреннстрём) – 39:52' (5x5)   4:1 Браун (Зуб, Тирни) – 44:40' (5x5)   5:1 Форментон (Пол, Уайт) – 50:19' (5x5)
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