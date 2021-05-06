Ассистентский дубль Артёма Зуба помог «Оттаве» разгромить «Монреаль»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей забивали Шейн Пинто, Брэди Ткачук, Ник Пол, Коннор Браун и Алекс Форментон. Российский защитник Артём Зуб отметился двумя результативными передачами. Защитник Никита Зайцев не отметился результативными действиями. Форвард Виталий Абрамов также не набрал очков в этой встрече. За «Монреаль» отличился Джоэль Эдмундсон. Защитник Александр Романов завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 20 мая.