Линдберг продлил контракт с московским «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Оскар Линдберг продлил контракт с клубом. О продлении контракта сообщил агент Алёша Пилко. Шведский хоккеист продлил контракт на один год.
«Наш Оскар Линдберг будет выступать за «Динамо» в КХЛ в следующем сезоне», — написал агент.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Пилко.
В минувшем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ Линдберг принял участие в 44 матчах, забросил 11 шайб и отдал 25 результативных передач. В плей-офф он в 10 матчах забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу.
За «Динамо» шведский форвард выступает с 2020 года.
В минувшем сезоне «Динамо» дошло до второго раунда плей-офф, но там уступило СКА в серии 1-4. По окончании сезона Владимир Крикунов покинул пост главного тренера москвичей, его сменил Алексей Кудашов.
- 8 мая 2021
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