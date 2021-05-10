Боб Бугнер: с «Аризоной» Мельничук не терял самообладания. Матч можно записать ему в актив

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер поделился мнением о дебюте российского вратаря Алексея Мельничука в стартовом составе «акул». Россиянин пропустил четыре шайбы в основное время и одну – в овертайме. «Акулы» проиграли клубу «Аризона Койотс» со счётом 4:5. Игра с «Аризоной» стала для Мельничука второй в НХЛ.
«Понятно, что это была первая игра, у парня присутствовало волнение, и пару шайб он был бы не прочь вернуть назад. Но Алекс не терял самообладания, боролся, и, я думаю, этот матч можно записать ему в актив. Джозеф Корженарж тоже начинал с поражения, но сейчас уже освоился. С Алексеем будет так же.
Для Алексея сезон был однозначно непростым. Три лиги, много времени в тренировочном составе, когда не играешь, а только смотришь хоккей с трибуны… Мне показалось, что лишь ко второму периоду он почувствовал себя относительно комфортно. Надеюсь, к следующему своему старту он сохранит этот настрой», — цитирует Бугнера пресс-служба НХЛ.
- 10 мая 2021
-
09:56
-
09:36
-
09:13
-
08:46
-
08:29
-
05:37
-
04:28
-
02:40
- 9 мая 2021
-
23:54
-
23:38
-
22:55
-
22:40
-
22:22
-
21:54
-
21:35
-
21:15
-
20:54
-
20:33
-
20:05
-
19:48
-
19:18
-
18:25
-
18:22
-
16:37
-
15:47
-
14:42
-
14:29
-
13:45
-
13:15
-
12:57
-
12:51
-
11:35
-
11:21
-
11:06
-
10:24