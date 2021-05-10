Боб Бугнер: с «Аризоной» Мельничук не терял самообладания. Матч можно записать ему в актив

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер поделился мнением о дебюте российского вратаря Алексея Мельничука в стартовом составе «акул». Россиянин пропустил четыре шайбы в основное время и одну – в овертайме. «Акулы» проиграли клубу «Аризона Койотс» со счётом 4:5. Игра с «Аризоной» стала для Мельничука второй в НХЛ.



«Понятно, что это была первая игра, у парня присутствовало волнение, и пару шайб он был бы не прочь вернуть назад. Но Алекс не терял самообладания, боролся, и, я думаю, этот матч можно записать ему в актив. Джозеф Корженарж тоже начинал с поражения, но сейчас уже освоился. С Алексеем будет так же.



Для Алексея сезон был однозначно непростым. Три лиги, много времени в тренировочном составе, когда не играешь, а только смотришь хоккей с трибуны… Мне показалось, что лишь ко второму периоду он почувствовал себя относительно комфортно. Надеюсь, к следующему своему старту он сохранит этот настрой», — цитирует Бугнера пресс-служба НХЛ.

Российский вратарь Мельничук поделился эмоциями от дебюта в стартовом составе «Сан-Хосе»