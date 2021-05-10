Российский вратарь Мельничук поделился эмоциями от дебюта в стартовом составе «Сан-Хосе»

Российский вратарь Алексей Мельничук поделился эмоциями от дебюта в стартовом составе «Сан-Хосе Шаркс». Россиянин пропустил четыре шайбы в основное время и одну – в овертайме. «Акулы» проиграли клубу «Аризона Койотс» со счётом 4:5. Игра с «Аризоной» стала для Мельничука второй в НХЛ.



«Меня ещё два дня назад подняли в основную команду, и Евгений Набоков, наш тренер вратарей, сообщил, что я буду играть в субботу. Спал на удивление крепко, утром провёл раскатку, днём плотно поел, поспал… Всё, как обычно. Что в КХЛ, что в АХЛ, что тут есть определённая рутина, которой ты придерживаешься в день игры.



Я много пропустил, но партнёры много забили, и мы чуть-чуть не добились победы. Звучит банально, но овертайм — это лотерея, и нам немножко не повезло. Благодарен партнёрам за то, как они сражались. И мне особенно приятно, что рядом со мной в моём первом полном матче находились Александр Барабанов и Коля Кныжов, с которыми мы вместе играли ещё в Санкт-Петербурге. Они здорово выросли за год, проведённый в НХЛ.



Очень благодарен тренерам «Сан-Хосе», которые дали мне шанс, и всем моим предыдущим наставникам, без которых я не оказался бы там, где я есть сейчас. Ну и огромное спасибо родителям, которые всегда поддерживали мою любовь к хоккею», — цитирует Мельничука пресс-служба НХЛ.

Мельничук пропустил 5 шайб в первом матче в старте в НХЛ