Финалист ЮЧМ Фёдор Свечков стал игроком СКА в результате обмена с «Ладой»

Нападающий «Лады» Фёдор Свечков стал игроком СКА в результате обмена на денежную компенсацию.
«Приветствуем Фёдора Свечкова! Нападающий юниорской сборной стал игроком армейцев в результате обмена с «Ладой», тольяттинская команда получила денежную компенсацию. В прошедшем сезоне 18-летний форвард набрал 15 очков за «Ладью» в МХЛ, 15 баллов за «Ладу» в ВХЛ и 10 — на недавнем ЮЧМ», — сообщает пресс-служба СКА.
Петербургский СКА занял второе место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в 1/8 финала обыграл минское «Динамо» (4-1), в четвертьфинале переиграл московское «Динамо» (4-1), а в полуфинале уступил ЦСКА (2-4).
Напомним, что победителем Кубка Гагарина – 2021 стал омский «Авангард». В финале плей-офф омичи обыграли ЦСКА в шести матчах. Автором решающей шайбы стал нападающий Сергей Толчинский.
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