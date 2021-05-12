TSN: Овечкин продлит контракт с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлит контракт со столичным клубом, сообщает TSN. По информации источника, Овечкин в настоящий момент ведёт переговоры о продлении контракта с «Кэпиталз» и нет никаких причин, по которым переговоры могут пройти неудачно.



Россиянин набрал 42 (24+18) очка в 45 матчах и впервые за 16 лет своей карьеры в НХЛ не смог забросить 30 шайб за сезон, это личный антирекорд Овечкина. Из-за травмы он пропустил семь из девяти последних игр.



По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» набрал 77 очков в 56 матчах и занял второе место в таблице Восточного дивизиона. В первом раунде Кубка Стэнли подопечные Питера Лавиолетта встретятся с «Бостоном».

Овечкин — всё, или опять показалось? Великий снайпер НХЛ провёл худший сезон в карьере Поставил антирекорд результативности и прервал 15-летнюю серию.