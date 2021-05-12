Свечков попал в топ-10 рейтинга драфта НХЛ-2021 по версии Баттона

Известный североамериканский обозреватель Крэйг Баттон составил рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги. В топ-10 попал нападающий Фёдор Свечков, который совсем недавно стал игроком СКА. Он оказался на 10-м месте в рейтинге.



В прошедшем сезоне 18-летний форвард набрал 15 очков за «Ладью» в МХЛ, 15 баллов за «Ладу» в ВХЛ и 10 — на недавнем ЮЧМ. Нападающий юниорской сборной стал игроком СКА в результате обмена с «Ладой», тольяттинская команда получила денежную компенсацию.



Также в рейтинг попали и другие российские хоккеисты. На 21-й позиции оказался защитник Даниил Чайка, который в нынешнем сезоне выступал на правах аренды в столичном ЦСКА. Чайка сыграл 11 матчей в КХЛ (один гол, одна передача), 10 матчей в ВХЛ за «Звезду» (одна передача) и пять матчей в МХЛ за «Красную армию» (один гол, три передачи). 23-м стал нападающий системы питерского СКА Никита Чибриков (16 матчей, два очка в КХЛ в сезоне-2020/2021).

Финалист ЮЧМ Фёдор Свечков стал игроком СКА в результате обмена с «Ладой»