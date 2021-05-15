Источник: Стефан Перссон вошёл в тренерский штаб сборной России перед ЧМ-2021

Шведский тренер вратарей Стефан Перссон присоединился к тренерскому штабу для подготовки национальной команды России к чемпионату мира-2021, сообщает SVT sport.



С 2016 года по 30 апреля 2021 года Перссон работал в московском «Спартаке». До этого десять сезонов наставник трудился в шведском «АИКе». Также в его карьере была молодежная сборная родной страны, с которой он завоевал серебряные медали на чемпионате мира-2013.



Чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

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