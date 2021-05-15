Зуб и Гавриков присоединились к сборной России

Защитник «Оттавы Сенаторз» Артём Зуб и защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков присоединились к сборной России, сообщает официальный «твиттер» национальной команды.
В текущем сезоне НХЛ Гавриков провёл 55 игр и набрал 12 очков (2+10), Зуб провёл 47 игр в регулярном чемпионате и набрал 14 очков: забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Кроме того, в их честь не может звучать государственный гимн. Ранее стало известно, что IIHF одобрила фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве замены гимна России на чемпионате мира 2021 года.
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