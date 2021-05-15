Опубликован состав сборной Финляндии на чемпионат мира — 2021

Сборная Финляндии объявила состав на предстоящий чемпионат мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.



Вратари: Сятери («Сибирь»), Ювонен («Лександ», SHL), Олкинуора («Металлург»).



Защитники: Покка, Каски (оба – «Авангард»), Мяяття («Лос-Анджелес»), Сунд («Давос», NLA), Ноусиайнен, Сеппяля (оба — «КалПа», Финляндия), Линдбом («Биль», NLA), Койвисто («Вёкше», SHL), Охтамаа («Локомотив»), Ринделль («Юкурит», Финляндия).



Нападающие: Анттила, Пакаринен, (все – «Йокерит»), Руохамаа («Сибирь»), Лунделль, Саллинен (оба – ХИФК, Финляндия), Оямяки («Линчёпинг», SHL), Иннала, Пуустинен, Контиола (все – ХПК, Финляндия), Руотсалайнен («Баффало»), Бьорнинен («Пеликанс», Финляндия), Карьялайнен («Сочи»), Турунен («Давос», NLA), Тиивола («Эссят», Финляндия).



На чемпионате мира сборная Финляндии сыграет в одной группе с командами США, Казахстана, Норвегии, Италии, Германии, Латвии и Канады.