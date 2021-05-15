Опубликован состав сборной Финляндии на чемпионат мира — 2021

Сборная Финляндии объявила состав на предстоящий чемпионат мира — 2021, который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
Вратари: Сятери («Сибирь»), Ювонен («Лександ», SHL), Олкинуора («Металлург»).
Защитники: Покка, Каски (оба – «Авангард»), Мяяття («Лос-Анджелес»), Сунд («Давос», NLA), Ноусиайнен, Сеппяля (оба — «КалПа», Финляндия), Линдбом («Биль», NLA), Койвисто («Вёкше», SHL), Охтамаа («Локомотив»), Ринделль («Юкурит», Финляндия).
Нападающие: Анттила, Пакаринен, (все – «Йокерит»), Руохамаа («Сибирь»), Лунделль, Саллинен (оба – ХИФК, Финляндия), Оямяки («Линчёпинг», SHL), Иннала, Пуустинен, Контиола (все – ХПК, Финляндия), Руотсалайнен («Баффало»), Бьорнинен («Пеликанс», Финляндия), Карьялайнен («Сочи»), Турунен («Давос», NLA), Тиивола («Эссят», Финляндия).
На чемпионате мира сборная Финляндии сыграет в одной группе с командами США, Казахстана, Норвегии, Италии, Германии, Латвии и Канады.
- 15 мая 2021
-
21:46
-
20:58
-
20:55
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
19:39
-
19:13
-
18:05
-
17:35
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
15:23
-
15:01
-
14:12
-
13:06
-
12:02
-
11:33
-
11:19
-
11:12
- 14 мая 2021
-
21:01
-
08:49
- 13 мая 2021
-
22:08
-
20:46
-
19:48
-
19:39
-
17:33
-
16:36
-
13:58
-
12:51
-
12:35