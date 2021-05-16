Сорокин получил удаление в дебютном матче в плей-офф НХЛ, совершив подножку на Гюнцеле

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в эти минуты проходит матч первого раунда серии плей-офф Кубка Стэнли сезона-2020/2021, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». К концу первого периода счёт на табло равный — 1:1.



В одном из эпизодов первой двадцатиминутки российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин запрещённым приёмом не дал нападающему «Пингвинз» Джейке Гюнцеле увести шайбу за ворота, подставив под ноги соперника клюшку. Цукер потерял равновесие и врезался в борт. Судьи дали Сорокину двухминутное удаление.

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Счёт в матче был открыт на восьмой минуте — отличился Кайл Палмьери. На 12-й минуте усилиями Фредерика Годро «Питтсбург» сравнял счёт.