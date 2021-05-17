Кросби догнал Овечкина по голам за карьеру в плей-офф НХЛ

Лидер «Питтсбург Пингвинз», канадский нападающий Сидни Кросби догнал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по забитым голам за карьеру в плей-офф НХЛ.

16 мая команда из Пенсильвании провела первый матч 1/8 финала плей-офф Восточной конференции, в котором встретилась с «Нью-Йорк Айлендерс». В ходе встречи Кросби забросил одну из шайб, которая стала для него 69-й в карьере в плей-офф в НХЛ, столько же у Александра Овечкина. Таким образом, теперь хоккеисты делят 18-е место в списке бомбардиров в плей-офф. На чистом 17-м месте трёхкратный чемпион НХЛ Стив Айзерман, у которого 70 забитых шайб.

Лидером списка является легендарный Уэйн Гретцки — 122.

Добавим, что шайба Кросби в матче с «Айлендерс» не помогла его команде. «Пингвинз» уступили со счётом 3:4.