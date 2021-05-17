«Самое страшное, что он станет только лучше». Хедман — о ярком возвращении Кучерова

Защитник «Тампы-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман отреагировал на игру российского нападающего Никиты Кучерова в матче плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:4). В этой встрече россиянин забросил две шайбы и отметился результативной передачей.
«Самое страшное, что он станет только лучше», — приводит слова Хедмана журналист Джо Смит в своём «твиттере».
После этого матча в активе Никиты стало 98 (37+61) очков в 91 матче плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю Кучеров вышел на чистое седьмое место в истории лиги среди россиян, обогнав Игоря Ларионова (97 очков).
Напомним, что Кучеров не выходил на лёд в прошедшем регулярном сезоне НХЛ в связи с операцией на бедре, перенесённой в декабре 2020 года. В сезоне-2019/2020 «Тампа» выиграла Кубок Стэнли, а россиянин стал лучшим бомбардиром плей-офф, набрав 34 (7+27) очка.
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