На детском турнире в Саратове между командами произошла массовая драка. Видео

Массовая драка произошла на детском хоккейном турнире, проходящем в Саратове.



В конце встречи между командами 2009 года рождения — «Айсберг» из Горячего Ключа и «Олимп» из Самары произошло нарушение правил со стороны самарских хоккеистов. Игроки бросили клюшки и решили выяснить отношения. Затем в момент розыгрыша штрафного игроки «Олимпа» набросились на хоккеистов «Айсберга». Драку разнимали судьи и родители.

«Такой хоккей нам не нужен. Вы посмотрите, что происходит. В полном составе высыпают на лёд хоккеисты «Олимпа». Да, Вот так финал. Родители спешат на лёд», — сообщал комментатор встречи.



Игра была остановлена за 1 минуту 16 секунд до конца при счёте 6:3 в пользу «Айсберга». Победа была присуждена клубу за Горячего Ключа.