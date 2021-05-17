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На детском турнире в Саратове между командами произошла массовая драка. Видео

На детском турнире в Саратове между командами произошла массовая драка. Видео
Хоккей / Прочие турниры 0

Массовая драка произошла на детском хоккейном турнире, проходящем в Саратове.

В конце встречи между командами 2009 года рождения — «Айсберг» из Горячего Ключа и «Олимп» из Самары произошло нарушение правил со стороны самарских хоккеистов. Игроки бросили клюшки и решили выяснить отношения. Затем в момент розыгрыша штрафного игроки «Олимпа» набросились на хоккеистов «Айсберга». Драку разнимали судьи и родители.

«Такой хоккей нам не нужен. Вы посмотрите, что происходит. В полном составе высыпают на лёд хоккеисты «Олимпа». Да, Вот так финал. Родители спешат на лёд», — сообщал комментатор встречи.

Игра была остановлена за 1 минуту 16 секунд до конца при счёте 6:3 в пользу «Айсберга». Победа была присуждена клубу за Горячего Ключа.

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