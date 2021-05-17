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Тарасенко восстановился от травмы и сыграет в первом матче плей-офф с «Колорадо»

Тарасенко восстановился от травмы и сыграет в первом матче плей-офф с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко восстановился от травмы и впервые с 4 мая выйдет на лёд в матче плей-офф с «Колорадо Эвеланш».

Форвард выйдет на лёд во втором звене вместе с канадцем Тайлером Бозаком и россиянином Иваном Барбашёвым.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги нападающий провёл 24 матча и набрал в них 14 очков: забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач.

По итогам регулярки «Сент-Луис» занял четвёртое место в таблице Западного дивизиона, набрав 63 очка, «Колорадо» с 82 очками завершило сезон на первой строчке, обогнав «Вегас Голден Найтс» по дополнительным показателям.

Первая встреча плей-офф состоится 18 мая в 5:00 мск. Остальные игры пройдут 20, 22 и 23 мая.

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