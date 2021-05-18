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Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на ЧМ 2021 года в Латвии

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на ЧМ 2021 года в Латвии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на чемпионат мира 2021 года в Латвии. Последним к национальной команде присоединился форвард «Херши» Алексей Протас, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Календарь и состав групп ЧМ

Хоккеист дозаявлен для участия в турнире под 12-м номером, однако в данный момент не имеет права принимать участия в тренировках. Впереди у Протаса – трехдневный карантин, на протяжении которого Алексею запрещено покидать номер гостиницы. Нападающий сможет присоединиться к команде только в пятницу 21 мая – на этот день у белорусов запланирована раскатка перед игрой со словаками. Выйти на лёд в официальном матче Протасу разрешено не ранее следующего понедельника. 24 мая в календаре сборной Беларуси запланирована встреча с командой Чехии.

В состав сборной вошли 28 хоккеистов: три вратаря, 10 защитников и 15 нападающих.

Стал известен состав сборной Беларуси на чемпионат мира 2021 года в Латвии
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