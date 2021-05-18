Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на ЧМ 2021 года в Латвии

Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на чемпионат мира 2021 года в Латвии. Последним к национальной команде присоединился форвард «Херши» Алексей Протас, сообщает официальный сайт Федерации хоккея Беларуси.

Хоккеист дозаявлен для участия в турнире под 12-м номером, однако в данный момент не имеет права принимать участия в тренировках. Впереди у Протаса – трехдневный карантин, на протяжении которого Алексею запрещено покидать номер гостиницы. Нападающий сможет присоединиться к команде только в пятницу 21 мая – на этот день у белорусов запланирована раскатка перед игрой со словаками. Выйти на лёд в официальном матче Протасу разрешено не ранее следующего понедельника. 24 мая в календаре сборной Беларуси запланирована встреча с командой Чехии.



В состав сборной вошли 28 хоккеистов: три вратаря, 10 защитников и 15 нападающих.