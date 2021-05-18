Романов снят с первой игры «Монреаля» в плей-офф

Российский защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов снят с первой игры плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает Эрик Энджелс. По информации источника, главный тренер «Канадиенс» Доминик Дюшарм подтвердил, что Романов не примет участия в первом матче.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Романов провёл 54 игры в регулярном чемпионате и набрал шесть очков: забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач. Этот чемпионат стал для россиянина первым за океаном.

Напомним, что по ходу регулярного чемпионата «Монреаль» занял четвёртое место в таблице Северного дивизиона и вышел в плей-офф на «Торонто». Первая встреча Кубка Стэнли состоится 21 мая в 2:30, вторая запланирована на 23 мая, а третья и четвёртая игры пройдут 25 мая (в 2:00 мск и 23:00 мск). Если понадобится, ещё три матча состоятся 27, 29 и 31 мая.