Кровопусков: уверены, что такому профессионалу, как Войнов, хватит времени к старту сезона

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков прокомментировал переход защитника Вячеслава Войнова.

«Еще один новичок нашей команды — Вячеслав Войнов. Игрок обороны, который обладает всеми необходимыми навыками для современного защитника. Безусловно, мы брали в расчет то, что Слава пропустил предыдущий сезон. Однако уверены, что такому профессионалу, как Войнов, хватит времени до старта сезона, чтобы вновь почувствовать себя на все 100. Традиционно, желаем удачи нашему игроку в предстоящем чемпионате!» – цитирует Кровопускова официальный сайт бело-голубых.

Напомним, что защитник подписал контракт с «Динамо» сроком на два сезона.

Прошлый сезон защитник целиком пропустил. Также он пропустил сезон-2018/2019.