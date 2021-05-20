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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартовым матчем с Чехией на ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартовым матчем с Чехией на ЧМ
Антон Мозговой
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Сборная России продолжает подготовку к старту на чемпионате мира, который пройдёт в Риге (Латвия). Перед стартом на турнире игроки занимались в следующих сочетаниях:

Группа 1:

Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Окулов.
Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.
Красные: Ожиганов – Рафиков, Галимов – Морозов – Бурдасов.
Чёрные: Дронов – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.

Группа 2:

Вратари: Бочаров, Федотов.

Толчинский – Сафонов, Тимкин, Кузьменко.

Нападающий Василий Подколзин занимается в Риге по индивидуальной программе.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии. Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.

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