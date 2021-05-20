Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартовым матчем с Чехией на ЧМ

Сборная России продолжает подготовку к старту на чемпионате мира, который пройдёт в Риге (Латвия). Перед стартом на турнире игроки занимались в следующих сочетаниях:

Группа 1:

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Окулов.

Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.

Красные: Ожиганов – Рафиков, Галимов – Морозов – Бурдасов.

Чёрные: Дронов – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.



Группа 2:

Вратари: Бочаров, Федотов.

Толчинский – Сафонов, Тимкин, Кузьменко.

Нападающий Василий Подколзин занимается в Риге по индивидуальной программе.



Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии. Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.