Стали известны сочетания звеньев сборной России перед стартовым матчем с Чехией на ЧМ

Сборная России продолжает подготовку к старту на чемпионате мира, который пройдёт в Риге (Латвия). Перед стартом на турнире игроки занимались в следующих сочетаниях:
Группа 1:
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Окулов.
Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко.
Красные: Ожиганов – Рафиков, Галимов – Морозов – Бурдасов.
Чёрные: Дронов – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.
Группа 2:
Вратари: Бочаров, Федотов.
Толчинский – Сафонов, Тимкин, Кузьменко.
Нападающий Василий Подколзин занимается в Риге по индивидуальной программе.
Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии. Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.
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