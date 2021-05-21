Василевский во второй раз в карьере пропустил шесть шайб в матче плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в матче с «Флоридой Пантерз» (5:6 ОТ). «Пантеры» повели в серии 2-1.

Василевский лишь во второй раз в карьере пропустил шесть шайб в матче плей-офф. Ранее это произошло во втором матче финала конференции 2018 года с «Вашингтон Кэпиталз». Тогда матч закончился победой столичных хоккеистов со счётом 6:2.

Что касается третьего матча с «Флоридой», то Василевский отразил 41 бросок по своим воротам из 47.

В регулярных чемпионатах НХЛ Василевский пропускал шесть и более шайб девять раз. Его антирекордом является семь шайб в матче с «Аризоной Койотс» в феврале 2020 года (3:7).