Василевский во второй раз в карьере пропустил шесть шайб в матче плей-офф НХЛ
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Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский пропустил шесть шайб в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли в матче с «Флоридой Пантерз» (5:6 ОТ). «Пантеры» повели в серии 2-1.
Василевский лишь во второй раз в карьере пропустил шесть шайб в матче плей-офф. Ранее это произошло во втором матче финала конференции 2018 года с «Вашингтон Кэпиталз». Тогда матч закончился победой столичных хоккеистов со счётом 6:2.
Что касается третьего матча с «Флоридой», то Василевский отразил 41 бросок по своим воротам из 47.
В регулярных чемпионатах НХЛ Василевский пропускал шесть и более шайб девять раз. Его антирекордом является семь шайб в матче с «Аризоной Койотс» в феврале 2020 года (3:7).
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