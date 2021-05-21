Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» в овертайме вырвала победу у «Тампы», Василевский пропустил шесть голов

«Флорида» в овертайме вырвала победу у «Тампы», Василевский пропустил шесть голов
Максим Лесовой
Комментарии

Завершился третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.

За «Флориду» отличились Сэм Беннетт, Радко Гудас, Александер Веннберг, Патрик Хёрнквист, Густав Форслинг и Райан Ломберг. Голкипер Сергей Бобровский вышел на площадку в третьем периоде и совершил 9 сейвов, не пропустив ни одной шайбы.

В составе «Тампы» забивали Энтони Чирелли, Росс Колтон, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский отразил 41 бросок и пропустил шесть голов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Напомним, первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Во втором матче «Тампа» победила со счётом 3:1. Серия проходит до четырёх побед.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
21 мая 2021, пятница. 01:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 6
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Беннетт (Юбердо, Типпетт) – 04:31' (5x5)   0:2 Гудас (Форслинг, Юбердо) – 07:05' (5x5)   1:2 Чирелли (Хедман, Киллорн) – 21:57' (5x5)   2:2 Колтон (Коулман) – 25:46' (5x5)   3:2 Стэмкос (Макдона) – 28:38' (5x5)   3:3 Веннберг (Уигар, Типпетт) – 32:34' (5x4)   4:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 34:17' (5x4)   5:3 Киллорн (Хедман, Пойнт) – 38:17' (5x4)   5:4 Хёрнквист (Юбердо, Барков) – 41:45' (5x4)   5:5 Форслинг (Веннберг, Хёрнквист) – 56:53' (5x5)   5:6 Ломберг (Ватрано, Гудас) – 65:56' (5x5)
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021