«Флорида» в овертайме вырвала победу у «Тампы», Василевский пропустил шесть голов

Завершился третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5.
За «Флориду» отличились Сэм Беннетт, Радко Гудас, Александер Веннберг, Патрик Хёрнквист, Густав Форслинг и Райан Ломберг. Голкипер Сергей Бобровский вышел на площадку в третьем периоде и совершил 9 сейвов, не пропустив ни одной шайбы.
В составе «Тампы» забивали Энтони Чирелли, Росс Колтон, Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей. Защитник Михаил Сергачёв завершил матч с коэффициентом полезности «-2». Голкипер Андрей Василевский отразил 41 бросок и пропустил шесть голов.
Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Напомним, первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Во втором матче «Тампа» победила со счётом 3:1. Серия проходит до четырёх побед.
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