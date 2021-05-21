История и статистика личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира

Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) стартует чемпионат мира по хоккею 2021 года. Сборная России на старте сыграет с командой Чехии. Начало — в 16:15 мск.

Сборные России и Чехии встречались на мировых первенствах 21 раз. Россияне победили в 10 матчах, в 10 встречах успех отпраздновали чехи, а ещё одна игра завершилась ничьей. В последний раз команды встречались в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года. Тогда россияне победили со счётом 3:2.

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1995 Стокгольм Четвертьфинал Россия — Чехия 0:2 Кучера, Вейвода ЧМ-1997 Хельсинки Групповой раунд Россия — Чехия 3:2 Королюк, Афиногенов, Буцаев — Шлегр, Патера ЧМ-1997 Хельсинки Матч за третье место Россия — Чехия 3:4 Королюк, Яшин, Прокопьев — Влах, Вуйтек, Прохазка, Допита ЧМ-1998 Базель Групповой раунд Россия — Чехия 2:2 Петров, Юшкевич — Патера, Допита ЧМ-1999 Осло Групповой раунд Россия — Чехия 6:1 Яшин (2), Гусманов, Петренко, Сушинский, Прокопьев — Власак ЧМ-2001 Ганновер Групповой раунд Россия — Чехия 3:4 Разин, Гольц, Кузнецов — Ручински, Моравец, Дворжак, Допита ЧМ-2002 Йенчёпинг Четвертьфинал Россия — Чехия 3:1 Кознев, Карпов (2) — Грдина ЧМ-2003 Турку Четвертьфинал Россия — Чехия 0:3 Главач, Гейдук, Глинка ЧМ-2005 Вена Групповой раунд Россия — Чехия 2:1 Ковальчук, Сёмин — Выборны ЧМ-2006 Рига Четвертьфинал Россия — Чехия 3:4 Овечкин, Мозякин, Михнов — Каберле, Глинка, Штефан, Иргл ЧМ-2007 Москва Четвертьфинал Россия — Чехия 4:0 Марков, Малкин (2), Радулов ЧМ-2008 Квебек Групповой раунд Россия — Чехия 5:4 ОТ Зиновьев, Горовиков, Морозов (2), Корнеев — Элиаш (3), Коталик ЧМ-2010 Кёльн Финал Россия — Чехия 1:2 Дацюк — Клепиш, Ролинек ЧМ-2011 Братислава Групповой раунд Россия — Чехия 2:3 Терещенко, Зарипов — Ворачек, Ягр, Плеканец ЧМ-2011 Братислава Матч за третье место Россия — Чехия 4:7 Ковальчук (2), Куликов, Тарасенко — Червенка (3), Пруха (2), Марек, Плеканец ЧМ-2012 Стокгольм Групповой раунд Россия — Чехия 2:0 Пережогин, Малкин ЧМ-2016 Москва Групповой раунд Россия — Чехия 0:3 Кундратек, Червенка, Бирнер ЧМ-2017 Париж Четвертьфинал Россия — Чехия 3:0 Орлов, Кучеров, Панарин ЧМ-2018 Копенгаген Групповой раунд Россия — Чехия 3:4 ОТ Нестеров, Григоренко, Барабанов — Крейчи, Яшкин, Пастрняк (2) ЧМ-2019 Братислава Групповой раунд Россия — Чехия 3:0 Андронов, Гусев, Зайцев ЧМ-2019 Братислава Матч за 3-е место Россия — Чехия 3:2 Б Григоренко, Анисимов, Ковальчук