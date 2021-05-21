История и статистика личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира
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Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) стартует чемпионат мира по хоккею 2021 года. Сборная России на старте сыграет с командой Чехии. Начало — в 16:15 мск.
Сборные России и Чехии встречались на мировых первенствах 21 раз. Россияне победили в 10 матчах, в 10 встречах успех отпраздновали чехи, а ещё одна игра завершилась ничьей. В последний раз команды встречались в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года. Тогда россияне победили со счётом 3:2.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1995
|Стокгольм
|Четвертьфинал
|Россия — Чехия
|0:2
|Кучера, Вейвода
|ЧМ-1997
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|3:2
|Королюк, Афиногенов, Буцаев — Шлегр, Патера
|ЧМ-1997
|Хельсинки
|Матч за третье место
|Россия — Чехия
|3:4
|Королюк, Яшин, Прокопьев — Влах, Вуйтек, Прохазка, Допита
|ЧМ-1998
|Базель
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|2:2
|Петров, Юшкевич — Патера, Допита
|ЧМ-1999
|Осло
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|6:1
|Яшин (2), Гусманов, Петренко, Сушинский, Прокопьев — Власак
|ЧМ-2001
|Ганновер
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|3:4
|Разин, Гольц, Кузнецов — Ручински, Моравец, Дворжак, Допита
|ЧМ-2002
|Йенчёпинг
|Четвертьфинал
|Россия — Чехия
|3:1
|Кознев, Карпов (2) — Грдина
|ЧМ-2003
|Турку
|Четвертьфинал
|Россия — Чехия
|0:3
|Главач, Гейдук, Глинка
|ЧМ-2005
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|2:1
|Ковальчук, Сёмин — Выборны
|ЧМ-2006
|Рига
|Четвертьфинал
|Россия — Чехия
|3:4
|Овечкин, Мозякин, Михнов — Каберле, Глинка, Штефан, Иргл
|ЧМ-2007
|Москва
|Четвертьфинал
|Россия — Чехия
|4:0
|Марков, Малкин (2), Радулов
|ЧМ-2008
|Квебек
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|5:4 ОТ
|Зиновьев, Горовиков, Морозов (2), Корнеев — Элиаш (3), Коталик
|ЧМ-2010
|Кёльн
|Финал
|Россия — Чехия
|1:2
|Дацюк — Клепиш, Ролинек
|ЧМ-2011
|Братислава
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|2:3
|Терещенко, Зарипов — Ворачек, Ягр, Плеканец
|ЧМ-2011
|Братислава
|Матч за третье место
|Россия — Чехия
|4:7
|Ковальчук (2), Куликов, Тарасенко — Червенка (3), Пруха (2), Марек, Плеканец
|ЧМ-2012
|Стокгольм
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|2:0
|Пережогин, Малкин
|ЧМ-2016
|Москва
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|0:3
|Кундратек, Червенка, Бирнер
|ЧМ-2017
|Париж
|Четвертьфинал
|Россия — Чехия
|3:0
|Орлов, Кучеров, Панарин
|ЧМ-2018
|Копенгаген
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|3:4 ОТ
|Нестеров, Григоренко, Барабанов — Крейчи, Яшкин, Пастрняк (2)
|ЧМ-2019
|Братислава
|Групповой раунд
|Россия — Чехия
|3:0
|Андронов, Гусев, Зайцев
|ЧМ-2019
|Братислава
|Матч за 3-е место
|Россия — Чехия
|3:2 Б
|Григоренко, Анисимов, Ковальчук
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