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История и статистика личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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История и статистика личных встреч сборных России и Чехии на чемпионатах мира
Антон Мозговой
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Сегодня, 21 мая, в Риге (Латвия) стартует чемпионат мира по хоккею 2021 года. Сборная России на старте сыграет с командой Чехии. Начало — в 16:15 мск.

Сборные России и Чехии встречались на мировых первенствах 21 раз. Россияне победили в 10 матчах, в 10 встречах успех отпраздновали чехи, а ещё одна игра завершилась ничьей. В последний раз команды встречались в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года. Тогда россияне победили со счётом 3:2.

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1995СтокгольмЧетвертьфиналРоссия — Чехия0:2Кучера, Вейвода
ЧМ-1997ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Чехия3:2Королюк, Афиногенов, Буцаев — Шлегр, Патера
ЧМ-1997ХельсинкиМатч за третье местоРоссия — Чехия3:4Королюк, Яшин, Прокопьев — Влах, Вуйтек, Прохазка, Допита
ЧМ-1998БазельГрупповой раундРоссия — Чехия2:2Петров, Юшкевич — Патера, Допита
ЧМ-1999ОслоГрупповой раундРоссия — Чехия6:1Яшин (2), Гусманов, Петренко, Сушинский, Прокопьев — Власак
ЧМ-2001ГанноверГрупповой раундРоссия — Чехия3:4Разин, Гольц, Кузнецов — Ручински, Моравец, Дворжак, Допита
ЧМ-2002ЙенчёпингЧетвертьфиналРоссия — Чехия3:1Кознев, Карпов (2) — Грдина
ЧМ-2003ТуркуЧетвертьфиналРоссия — Чехия0:3Главач, Гейдук, Глинка
ЧМ-2005ВенаГрупповой раундРоссия — Чехия2:1Ковальчук, Сёмин — Выборны
ЧМ-2006РигаЧетвертьфиналРоссия — Чехия3:4Овечкин, Мозякин, Михнов — Каберле, Глинка, Штефан, Иргл
ЧМ-2007МоскваЧетвертьфиналРоссия — Чехия4:0Марков, Малкин (2), Радулов
ЧМ-2008КвебекГрупповой раундРоссия — Чехия5:4 ОТЗиновьев, Горовиков, Морозов (2), Корнеев — Элиаш (3), Коталик
ЧМ-2010КёльнФиналРоссия — Чехия1:2Дацюк — Клепиш, Ролинек
ЧМ-2011БратиславаГрупповой раундРоссия — Чехия2:3Терещенко, Зарипов — Ворачек, Ягр, Плеканец
ЧМ-2011БратиславаМатч за третье местоРоссия — Чехия4:7Ковальчук (2), Куликов, Тарасенко — Червенка (3), Пруха (2), Марек, Плеканец
ЧМ-2012СтокгольмГрупповой раундРоссия — Чехия2:0Пережогин, Малкин
ЧМ-2016МоскваГрупповой раундРоссия — Чехия0:3Кундратек, Червенка, Бирнер
ЧМ-2017ПарижЧетвертьфиналРоссия — Чехия3:0Орлов, Кучеров, Панарин
ЧМ-2018КопенгагенГрупповой раундРоссия — Чехия3:4 ОТНестеров, Григоренко, Барабанов — Крейчи, Яшкин, Пастрняк (2)
ЧМ-2019БратиславаГрупповой раундРоссия — Чехия3:0Андронов, Гусев, Зайцев
ЧМ-2019БратиславаМатч за 3-е местоРоссия — Чехия3:2 БГригоренко, Анисимов, Ковальчук
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