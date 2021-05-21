Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Косов стал игроком «Авангарда»
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Пресс-служба «Авангарда» объявила о переходе в команду форварда Ярослава Косова. 27-летний хоккеист подписал односторонний контракт с омским клубом на один год.
В минувшем сезоне он выступал за «Трактор». За челябинский клуб форвард провёл 48 матчей и набрал 14 (11+3) очков.
Косов — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина. Трофей он выигрывал в 2014, 2016 и 2018 годах. В общей сложности форвард провёл в КХЛ 509 матчей, забросил 65 шайб и сделал 51 передачу. Его показатель полезности составил "-22".
Напомним, что «Авангард» в минувшем сезоне завоевал Кубок Гагарина. В финальной серии омичи обыграли ЦСКА со счётом 4-2.
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