Виталий Прошкин объяснил, в чём заключались главные ошибки России в матче с Чехией

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин прокомментировал победу сборной России в стартовом матче ЧМ с Чехией (4:3).



«Наши парни — молодцы. Жалко, что пропускают под конец. Но всё-таки также под конец удалось забросить.



Что касается Самонова, у нас всегда находят кого-то слабого. Это только первый матч, дайте парню вкатиться. Зачем сразу какие-то ярлыки вешать на человека?



Гол Григоренко хороший. Всё чисто индивидуально было, прекрасно попал.



Главные ошибки нашей сборной: потери шайбы в чужой зоне, на синей линии и контратаки. Было несколько выходов два в один или один в ноль. Чехи любят и умеют играть на контратаках. Работать над этими компонентами игры нужно в первую очередь», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.