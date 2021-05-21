Виталий Прошкин объяснил, в чём заключались главные ошибки России в матче с Чехией

Двукратный чемпион мира Виталий Прошкин прокомментировал победу сборной России в стартовом матче ЧМ с Чехией (4:3).
«Наши парни — молодцы. Жалко, что пропускают под конец. Но всё-таки также под конец удалось забросить.
Что касается Самонова, у нас всегда находят кого-то слабого. Это только первый матч, дайте парню вкатиться. Зачем сразу какие-то ярлыки вешать на человека?
Гол Григоренко хороший. Всё чисто индивидуально было, прекрасно попал.
Главные ошибки нашей сборной: потери шайбы в чужой зоне, на синей линии и контратаки. Было несколько выходов два в один или один в ноль. Чехи любят и умеют играть на контратаках. Работать над этими компонентами игры нужно в первую очередь», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 21 мая 2021
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