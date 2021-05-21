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Россия — Чехия – 4:3 – видео, голы, обзор матча чемпионата мира по хоккею 2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Россия ответила чехам на «канонаду» и начала ЧМ с победы! Забили на последней минуте!
Лев Лукин
Россия — Чехия – 4:3
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Один из главных фаворитов турнира повержен благодаря шикарному броску Григоренко за 19 секунд до сирены.

Чемпионат мира по хоккею стартовал! Братислава-2019 была как будто в другой жизни, и мы успели основательно соскучиться по мировому форуму. Да, нынче он проходит при пустых трибунах, отнимая атмосферу праздника. Да, на нём практически нет звёзд из НХЛ. Но всё же это главный турнир в году, и после ковидного безумия мы должны быть счастливы, что международный хоккей жив, и в мае мы традиционно можем поболеть за нашу сборную.

Календарь матчей ЧМ-2021 по хоккею

Россия в Риге без гимна, флага и других опознавательных знаков, но весь этот цирк, устроенный WADA, не портит впечатление. Куда больше беспокоят игровые проблемы у нашей команды, тревожит вратарская линия или несыгранность сочетаний. Но многие вопросы можно решить по ходу группового этапа, который, по сути — разминка.

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Но эту разминку россиянам пришлось начать против одного из главных фаворитов турнира — чехов. Те привезли в Ригу, пожалуй, сильнейший состав, явно намереваясь впервые за 11 лет забрать золото ЧМ. Стартовали в матче подопечные Пешана подобающе — обрушили на ворота Александра Самонова град бросков, сразу же хорошенько размяв нашего голкипера.

Однако первый опасный момент возник у сборной России. Эмиль Галимов после перехвата убегал к воротам Шимона Грубеца и заставил сфолить на себе Филипа Гронека. В большинстве наши чувствовали себя очень комфортно, обе спецбригады постоянно держали шайбу в зоне чехов и проверяли вратаря «Авангарда» бросками, и в результате один из них достиг цели — Антон Бурдасов с кистей «повесил» шайбу в ближнюю девятку. Первый гол нашего форварда в его первом матче на взрослом ЧМ.

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После заброшенной шайбы россияне продолжили играть в чужой зоне, и тем обиднее, что через пять минут наши пропустили ответный гол. На своей синей линии ошибся Владислав Гавриков, чехи убежали в контратаку, и Якуб Флек буквально насквозь прошил Александра Самонова.

Сразу после чешского гола Артём Зуб зарядил в перекладину, а после этого пошёл хоккей без особо опасных моментов. Однако это была равная и быстрая игра, ни чехи, ни наши не задерживались в средней зоне, не позволяя зрителям у экранов телевизоров скучать.

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Во втором периоде мы снова увидели, что никакого превосходства у чехов над нашими нет, по крайней мере, на старте ЧМ. Играли две абсолютно равные сборные, и у ворот Грубеца даже возникали моменты поинтереснее. Особенно радовало российское большинство. На 26-й минуте в штрафной бокс отправился Давид Скленичка, и чехам вновь пришлось пережить две крайне неприятные минуты. Шайба отлично ходила по зоне Грубеца, наши опасно стреляли по воротам (особенно активничал Бурдасов), но в этот раз забить не удалось.

ЧМ-2021. Группа A
21 мая 2021, пятница. 16:15 МСК
Россия
Окончен
4 : 3
Чехия
1:0 Бурдасов (Григоренко, Морозов) – 04:16' (5x4)   1:1 Флек (Шпачек) – 09:26' (5x5)   2:1 Швец-Роговой (Каменев) – 36:00' (4x5)   2:2 Врана (Кубалик, Гайек) – 37:53'   3:2 Барабанов (Воронков) – 45:28' (5x5)   3:3 Кубалик (Гронек, Коварж) – 57:23' (5x4)   4:3 Григоренко (Проворов) – 59:41' (5x5)

Инициатива после большинства перешла к подопечным Брагина. Наши стали крутить затяжные позиционные атаки и, что радовало, не забывали про броски. Впрочем, чехи исторически привыкли действовать на контратаках, так что в таком хоккее тоже чувствовали себя комфортно.

На 35-й минуте Михаил Григоренко схватил ненужное удаление в чужой зоне, однако из него вырос… российский гол! После ошибки Враны Каменев и Швец-Роговой убежали в контратаку «2 в 1», центральный нападающий, уже потерявший скорость, сыграл просто идеально, найдя партнёра классной передачей, и тот не подвёл.

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Однако радость россиян была недолгой. Остаток большинства чехам реализовать не удалось, но уже в равных составах Врана исправился за собственную оплошность, убежал на рандеву к Самонову после шикарной передачи Кубалика и легко переиграл нашего вратаря. 2:2 после двух периодов.

На третью двадцатиминутку у России не вышел Константин Окулов, ушедший в раздевалку ещё в начале второго отрезка после столкновения с Давидом Мусилом. Вместо форварда ЦСКА в первом звене нашей команды стал выходить Дмитрий Воронков, и именно самый молодой игрок сборной России заставил ошибиться Лукаша Радила на 46-й минуте. Чех потерял шайбу за своими воротами, а через секунду Александр Барабанов в третий раз пробил Грубеца!

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Тут же Россия получила шанс увеличить преимущество, но не смогла реализовать большинство, однако нашей команде удалось главное — не пропустить сразу же ответный гол.

В результате весь период наши парни играли, ведя в счёте, и достаточно успешно справлялись с попытками чехов организовать какой-либо штурм ворот Самонова. Да и Александр действовал вполне надёжно. Но на 57-й минуте Евгений Тимкин схватил совершенно ненужное удаление, которое чехи быстро реализовали. Отличился Кубалик, которому помог рикошет от конька Зуба.

3:3, дело катилось к овертайму, но этому матчу была уготована особенная развязка. За 19 секунд до сирены чехи ошиблись, Григоренко убежал по левому краю и шикарным броском не оставил шансов Грубецу! 4:3, Россия вырвала победу в самой концовке!

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Неделю назад наша сборная разгромно проиграла Чехии на этапе Евротура, и чешские СМИ тогда написали об этой победе: «Канонада продолжается!». Сегодня наши в куда более важном матче ответили на «канонаду». Теперь чехи должны быть скромнее.

«Невероятная развязка!» Россия ликовала после гола Григоренко за 19 секунд до сирены «Невероятная развязка!» Россия ликовала после гола Григоренко за 19 секунд до сирены
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