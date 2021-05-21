Россия ответила чехам на «канонаду» и начала ЧМ с победы! Забили на последней минуте!

Чемпионат мира по хоккею стартовал! Братислава-2019 была как будто в другой жизни, и мы успели основательно соскучиться по мировому форуму. Да, нынче он проходит при пустых трибунах, отнимая атмосферу праздника. Да, на нём практически нет звёзд из НХЛ. Но всё же это главный турнир в году, и после ковидного безумия мы должны быть счастливы, что международный хоккей жив, и в мае мы традиционно можем поболеть за нашу сборную.

Россия в Риге без гимна, флага и других опознавательных знаков, но весь этот цирк, устроенный WADA, не портит впечатление. Куда больше беспокоят игровые проблемы у нашей команды, тревожит вратарская линия или несыгранность сочетаний. Но многие вопросы можно решить по ходу группового этапа, который, по сути — разминка.

Но эту разминку россиянам пришлось начать против одного из главных фаворитов турнира — чехов. Те привезли в Ригу, пожалуй, сильнейший состав, явно намереваясь впервые за 11 лет забрать золото ЧМ. Стартовали в матче подопечные Пешана подобающе — обрушили на ворота Александра Самонова град бросков, сразу же хорошенько размяв нашего голкипера.

Однако первый опасный момент возник у сборной России. Эмиль Галимов после перехвата убегал к воротам Шимона Грубеца и заставил сфолить на себе Филипа Гронека. В большинстве наши чувствовали себя очень комфортно, обе спецбригады постоянно держали шайбу в зоне чехов и проверяли вратаря «Авангарда» бросками, и в результате один из них достиг цели — Антон Бурдасов с кистей «повесил» шайбу в ближнюю девятку. Первый гол нашего форварда в его первом матче на взрослом ЧМ.

После заброшенной шайбы россияне продолжили играть в чужой зоне, и тем обиднее, что через пять минут наши пропустили ответный гол. На своей синей линии ошибся Владислав Гавриков, чехи убежали в контратаку, и Якуб Флек буквально насквозь прошил Александра Самонова.

Сразу после чешского гола Артём Зуб зарядил в перекладину, а после этого пошёл хоккей без особо опасных моментов. Однако это была равная и быстрая игра, ни чехи, ни наши не задерживались в средней зоне, не позволяя зрителям у экранов телевизоров скучать.

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Во втором периоде мы снова увидели, что никакого превосходства у чехов над нашими нет, по крайней мере, на старте ЧМ. Играли две абсолютно равные сборные, и у ворот Грубеца даже возникали моменты поинтереснее. Особенно радовало российское большинство. На 26-й минуте в штрафной бокс отправился Давид Скленичка, и чехам вновь пришлось пережить две крайне неприятные минуты. Шайба отлично ходила по зоне Грубеца, наши опасно стреляли по воротам (особенно активничал Бурдасов), но в этот раз забить не удалось.

Инициатива после большинства перешла к подопечным Брагина. Наши стали крутить затяжные позиционные атаки и, что радовало, не забывали про броски. Впрочем, чехи исторически привыкли действовать на контратаках, так что в таком хоккее тоже чувствовали себя комфортно.

На 35-й минуте Михаил Григоренко схватил ненужное удаление в чужой зоне, однако из него вырос… российский гол! После ошибки Враны Каменев и Швец-Роговой убежали в контратаку «2 в 1», центральный нападающий, уже потерявший скорость, сыграл просто идеально, найдя партнёра классной передачей, и тот не подвёл.

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Однако радость россиян была недолгой. Остаток большинства чехам реализовать не удалось, но уже в равных составах Врана исправился за собственную оплошность, убежал на рандеву к Самонову после шикарной передачи Кубалика и легко переиграл нашего вратаря. 2:2 после двух периодов.

На третью двадцатиминутку у России не вышел Константин Окулов, ушедший в раздевалку ещё в начале второго отрезка после столкновения с Давидом Мусилом. Вместо форварда ЦСКА в первом звене нашей команды стал выходить Дмитрий Воронков, и именно самый молодой игрок сборной России заставил ошибиться Лукаша Радила на 46-й минуте. Чех потерял шайбу за своими воротами, а через секунду Александр Барабанов в третий раз пробил Грубеца!

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Тут же Россия получила шанс увеличить преимущество, но не смогла реализовать большинство, однако нашей команде удалось главное — не пропустить сразу же ответный гол.

В результате весь период наши парни играли, ведя в счёте, и достаточно успешно справлялись с попытками чехов организовать какой-либо штурм ворот Самонова. Да и Александр действовал вполне надёжно. Но на 57-й минуте Евгений Тимкин схватил совершенно ненужное удаление, которое чехи быстро реализовали. Отличился Кубалик, которому помог рикошет от конька Зуба.

3:3, дело катилось к овертайму, но этому матчу была уготована особенная развязка. За 19 секунд до сирены чехи ошиблись, Григоренко убежал по левому краю и шикарным броском не оставил шансов Грубецу! 4:3, Россия вырвала победу в самой концовке!

Права на видео принадлежат ООО «Первый канал». Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» ФХР.

Неделю назад наша сборная разгромно проиграла Чехии на этапе Евротура, и чешские СМИ тогда написали об этой победе: «Канонада продолжается!». Сегодня наши в куда более важном матче ответили на «канонаду». Теперь чехи должны быть скромнее.