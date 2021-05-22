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Капитан сборной Швеции прокомментировал поражение команды в матче с Данией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Капитан сборной Швеции прокомментировал поражение команды в матче с Данией
Владимир Лаевский
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Капитан сборной Швеции Хенрик Тёммернес прокомментировал итоги встречи чемпионата мира-2021 с Данией (3:4).

«Мы были слишком пассивны в первом периоде. Возможно, это произошло по той причине, что в команде очень много новичков, и я также вхожу в эту группу. Начало матча получилось крайне плохим. Мы не забрасывали шайбу в глубину, не работали по всей площадке и не смогли заработать удалений. Мы слишком легко позволили Дании вернуться в матч, они забили гол, который придал им большой импульс. Старт турнира сложился для нас совсем не так, как мы надеялись до начала мирового первенства. Сегодня было допущено много ошибок, которые необходимо исправить перед следующими матчами», — сказал Тёммернес.

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