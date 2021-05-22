Спецца: «Торонто» хочет выигрывать, чтобы дождаться возвращения Тавареса в состав

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца рассказал, что команда постарается выиграть как можно больше матчей, чтобы дать возможность травмированному форварду Джону Таваресу сыграть в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.

«Мы знаем, что Джон хочет, чтобы мы двигались дальше и готовились к следующей игре. Наши мысли находятся с ним, мы хотим выигрывать, чтобы дождаться его возвращения в состав. Это единственный способ помочь ему сыграть», – цитирует Спеццу официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в первом периоде стартового матча серии «Торонто» – «Монреаль» форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес после силового приёма от защитника Бена Шьяро получил травму. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.