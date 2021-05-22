Спецца: «Торонто» хочет выигрывать, чтобы дождаться возвращения Тавареса в состав

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джейсон Спецца рассказал, что команда постарается выиграть как можно больше матчей, чтобы дать возможность травмированному форварду Джону Таваресу сыграть в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли.
«Мы знаем, что Джон хочет, чтобы мы двигались дальше и готовились к следующей игре. Наши мысли находятся с ним, мы хотим выигрывать, чтобы дождаться его возвращения в состав. Это единственный способ помочь ему сыграть», – цитирует Спеццу официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в первом периоде стартового матча серии «Торонто» – «Монреаль» форвард «Мэйпл Лифс» Джон Таварес после силового приёма от защитника Бена Шьяро получил травму. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.
- 22 мая 2021
-
17:46
-
17:41
-
17:37
-
17:28
-
17:24
-
17:23
-
16:55
-
16:51
-
16:48
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:16
-
15:56
-
15:52
-
15:48
-
15:46
-
15:41
-
15:37
-
15:29
-
15:21
-
15:15
-
15:15
-
15:10
-
14:34
-
14:31
-
14:23
-
14:22
-
14:00
-
13:49
-
13:42
-
13:28
-
13:25
-
13:12
-
12:38