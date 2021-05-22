Генменеджер «Торонто» сообщил о степени повреждения Тавареса

Генеральный менеджер «Торонто Мейпл Лифс» Кайл Дубас сообщил о степени повреждения форварда команды Джона Тавареса.



«Таварес прошёл компьютерную томографию и МРТ в клинике Сейнт-Майка. Были обнаружены повреждения головы, шейного отдела и позвоночника.



Он получил сотрясение мозга, а также травму колена. Минимальный срок восстановления – две недели.



Точное время отсутствия сказать сложно. Мы должны помнить, что у него молодая семья, нам также необходимо защищать его здоровье исходя из этого», — цитирует Дубаса журналистка Кристен Шилтон в «твиттере».



Напомним, матч «Торонто» и «Монреаля» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли на некоторое время был прерван из-за травмы форварда «листьев» Джона Тавареса. Он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. В нынешнем сезоне НХЛ Таварес набрал 50 очков (19 голов, 31 передача).