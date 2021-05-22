«Тампа» забила Бобровскому первым броском в матче

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз». Хозяева ведут в счёте к девятой минуте (2:1). Голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский пропустил между ног первым броском в матче.



На третьей минуте матча Энтони Чирелли реализовал выход один на один броском между щитков. Этот бросок стал первым в матче.

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Напомним, что после трёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.



По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла второе место в таблице Центрального дивизиона. «Тампа» расположилась на третьей строчке и отстала от «Пантерз» на четыре очка.