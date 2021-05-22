Кучеров вышел на шестое место в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров обогнал Алексея Ковалёва в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ. В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз». Хозяева ведут в счёте после первого периода (3:1). Российский нападающий Никита Кучеров отдал две результативные передачи и набрал 101-е и 102-е очки в плей-офф НХЛ.



Впереди них располагаются Павел Дацюк (113 очков), Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Фёдоров (176 очков).



Напомним, что после трёх матчей «Тампа-Бэй» ведёт в серии со счётом 2-1. Следующая встреча состоится 25 мая в 3:00 мск.



По итогам регулярного чемпионата «Флорида» заняла второе место в таблице Центрального дивизиона. «Тампа» расположилась на третьей строчке и отстала от «Пантерз» на четыре очка.

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