Кожевников: мы уже видели сенсации, но Россия подошла к матчу с Британией с серьёзностью

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал своё мнение о второй победе сборной России на чемпионате мира в Риге над командой Великобритании (7:1).



«Самое главное, что ребята подошли к игре со всей серьёзностью. На этом чемпионате мира мы уже видели, как канадцы проиграли латышам или шведы датчанам. Команда с первых минут обозначила своё преимущество и с каждым периодом увеличивала разницу в счете. Сыграли 7:1, но вполне могли забросить в два раза больше.



42 нанесённых броска говорят о том, что сборная России играла активно, невзирая на разницу в счете. Соперник много удалялся, нам удалось немало поиграть в большинстве, две шайбы забросили. Но самое главное, что всё обошлось без травм. Матч сыграли, забыли. Ждём следующей встречи на чемпионате мира», — сообщил «Чемпионату» Кожевников.