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Кожевников: мы уже видели сенсации, но Россия подошла к матчу с Британией с серьёзностью

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кожевников: мы уже видели сенсации, но Россия подошла к матчу с Британией с серьёзностью
Никита Паглазов
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал своё мнение о второй победе сборной России на чемпионате мира в Риге над командой Великобритании (7:1).

«Самое главное, что ребята подошли к игре со всей серьёзностью. На этом чемпионате мира мы уже видели, как канадцы проиграли латышам или шведы датчанам. Команда с первых минут обозначила своё преимущество и с каждым периодом увеличивала разницу в счете. Сыграли 7:1, но вполне могли забросить в два раза больше.

42 нанесённых броска говорят о том, что сборная России играла активно, невзирая на разницу в счете. Соперник много удалялся, нам удалось немало поиграть в большинстве, две шайбы забросили. Но самое главное, что всё обошлось без травм. Матч сыграли, забыли. Ждём следующей встречи на чемпионате мира», — сообщил «Чемпионату» Кожевников.

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