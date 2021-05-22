Все голы матча Чехия — Швейцария на ЧМ-2021, видеообзор встречи

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021. Сборная Чехии встречалась с командой Швейцарии и уступила со счётом 2:5 (1:1, 0:2, 1:2).
На 15-й минуте счёт в большинстве открыл чех Филип Хитил. На 17-й минуте ответную шайбу также в большинстве забросил Грегори Хофман. Увеличил преимущество швейцарцев Тимо Майер, снова забросив в ситуации «пять на четыре». Третью шайбу в составе сборной Швейцарии забил Тристан Шерве.
На 50-й минуте дубль оформил Тимо Майер. На 55-й минуте вторую шайбу чехов оформил Иржи Смейкал. Заключительный гол в матче забил швейцарец Грегори Хофман, также оформивший дубль.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
- 22 мая 2021
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