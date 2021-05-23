Умер экс-хоккеист сборной Чехии Трончински, ему было 32 года
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Чешский хоккеист, нападающий Марек Трончински скончался в возрасте 32 лет, сообщает iSport.cz.
В прошедшем сезоне хоккеист выступал за румынский «Георгени», где в регулярном сезоне провёл семь матчей и набрал 11 очков: забросил одну шайбу и отдал 11 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста семь результативных передач в шести играх.
Ранее Трончински выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Югру» в сезонах-2012/2013 и 2013/2014, а также за «Слован» в чемпионате-2013/2014). Всего в КХЛ форвард набрал 35 очков: забросил 12 шайб и отдал 23 результативные передачи.
С 2011 по 2016 год Марек Трончински выступал за национальную сборную Чехии: провёл 14 матчей и отдал одну результативную передачу.
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