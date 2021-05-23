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Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, одержав победу в матче ЧМ

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, одержав победу в матче ЧМ
Антон Мозговой
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На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия), произошла ещё одна сенсация. Сборная Казахстана обыграла Финляндию. Основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты из Казахстана.

В середине второго периода счёт в матче открыл Антон Лунделль. Но уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счёте, отличился Кирилл Панюков.

Больше командам изменить счёт не удалось. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а их соперники — лишь одну.

Сборная Казахстана выиграла уже второй матч на турнире. В первом туре команда обыграла Латвию со счётом 3:2. Победу казахстанцы одержали также в серии буллитов. Финляндия на старте чемпионата мира обыграла США со счётом 2:1.

ЧМ-2021. Группа B
23 мая 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Казахстан
Окончен
2 : 1
Б
Финляндия
0:1 Лунделль (Линдбом, Руохомаа) – 33:24' (5x5)   1:1 Панюков (Михайлис) – 35:56' (5x4)   2:1 Михайлис – 65:00' (ПБ)
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