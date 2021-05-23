Казахстан впервые в истории обыграл Финляндию, одержав победу в матче ЧМ
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На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Риге (Латвия), произошла ещё одна сенсация. Сборная Казахстана обыграла Финляндию. Основное время закончилось со счётом 1:1, а в серии буллитов точнее оказались хоккеисты из Казахстана.
В середине второго периода счёт в матче открыл Антон Лунделль. Но уже через две минуты соперник восстановил равновесие в счёте, отличился Кирилл Панюков.
Больше командам изменить счёт не удалось. В серии буллитов хоккеисты из Казахстана реализовали три попытки, а их соперники — лишь одну.
Сборная Казахстана выиграла уже второй матч на турнире. В первом туре команда обыграла Латвию со счётом 3:2. Победу казахстанцы одержали также в серии буллитов. Финляндия на старте чемпионата мира обыграла США со счётом 2:1.
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