Словакия — Россия на ЧМ-2021: где и во сколько смотреть прямую трансляцию матча

Сегодня, 24 мая, сборная России проведёт третий матч на чемпионате мира в Риге (Латвия). Соперником российской команды станет сборная Словакии. Начало матча — в 16:15 мск.

Трансляцию можно будет посмотреть на Первом канале.

Кроме того, «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборные России и Словакии пока не потеряли ни одного очка на турнире. Российская сборная обыграла Чехию (4:3) и Великобританию (7:1). Сборная Словакии нанесла поражения Беларуси (5:2) и Великобритании (2:1).

Чемпионат мира по хоккею – 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. Все матчи принимает Латвия. Сборная России выступает в группе А, где, помимо Чехии и Великобритании, сыграет с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.