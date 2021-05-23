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Какая из сборных сотворит главную сенсацию на чемпионате мира — 2021?

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Какая из сборных сотворит главную сенсацию на чемпионате мира — 2021?
Антон Мозговой
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«Чемпионат» предлагает принять участие в новом опросе. Предлагаем читателям спрогнозировать, какая из команд чемпионата мира преподнесёт наибольший сюрприз.

Первые матчи чемпионата мира в Риге (Латвия) уже преподнесли несколько сенсаций. Сборная Латвии обыграла Канаду со счётом 2:0. Далее сборная Дании переиграла Швецию (4:3). Ещё две сенсации произошли сегодня, 23 мая. Сборная Казахстана впервые в своей истории обыграла Финляндию (2:1 Б). А сборная Беларуси нанесла поражение Швеции (1:0).

3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Напомним, действующим чемпионом является сборная Финляндии, обыгравшая в финале ЧМ-2019 команду Канады со счётом 3:1.

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