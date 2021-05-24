Турнирная таблица чемпионата мира: Словакия обошла Россию и возглавила группу А

В Риге (Латвия) завершился очередной матч чемпионата мира. Сборная России встречалась со Словакией.
Матч закончился сенсационной победой словаков — 3:1.
После этой победы сборная Словакии обошла российскую национальную команду в турнирной таблице и расположилась на первой строчке группы А. Словаки одержали третью победу в трёх матчах на турнире, набрав девять очков. Для сборной России это поражение стало первым. В активе российской команды — шесть очков после трёх игр.
Счёт был открыт в середине второго периода. На 30-й минуте Милош Келеман вывел словаков вперёд. Уже через две минуты Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления в составе сборной России. Мартин Гернат принёс своей команде победу. А уже на последних минутах Марек Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.
Следующий матч сборная России проведёт в среду, 26 мая, против команды Дании. Начало встречи — в 16:15 мск. Очередным соперником сборной Словакии станет команда Швейцарии. Матч состоится в четверг, 27 мая, в 16:15 по московскому времени.
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