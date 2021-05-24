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Турнирная таблица чемпионата мира: Словакия обошла Россию и возглавила группу А

ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Турнирная таблица чемпионата мира: Словакия обошла Россию и возглавила группу А
Никита Паглазов
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В Риге (Латвия) завершился очередной матч чемпионата мира. Сборная России встречалась со Словакией.

Матч закончился сенсационной победой словаков — 3:1.

После этой победы сборная Словакии обошла российскую национальную команду в турнирной таблице и расположилась на первой строчке группы А. Словаки одержали третью победу в трёх матчах на турнире, набрав девять очков. Для сборной России это поражение стало первым. В активе российской команды — шесть очков после трёх игр.

Турнирная таблица чемпионата мира 2021 года

Счёт был открыт в середине второго периода. На 30-й минуте Милош Келеман вывел словаков вперёд. Уже через две минуты Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления в составе сборной России. Мартин Гернат принёс своей команде победу. А уже на последних минутах Марек Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.

Следующий матч сборная России проведёт в среду, 26 мая, против команды Дании. Начало встречи — в 16:15 мск. Очередным соперником сборной Словакии станет команда Швейцарии. Матч состоится в четверг, 27 мая, в 16:15 по московскому времени.

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