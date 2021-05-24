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В центре Риги на ЧМ по хоккею были заменены флаги России и Беларуси, как и почему это произошло

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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На ЧМ в Латвии втихушку был заменён флаг России! Это вскрылось после скандала с Беларусью
Егор Торишный
Заменены флаги России и Беларуси на ЧМ в Риге
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Тема российского флага в центре Риги поднималась ещё до турнира, но тогда местные чиновники не видели в этом ничего плохого. Врали?

Сперва напомним, что в связи со вступившими в силу в середине декабря прошлого года санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российские спортсмены на протяжении двух лет на чемпионатах мира и Олимпийских играх должны соревноваться без государственной символики и гимна. Запрет продлится до 16 декабря 2022 года. В связи с этим на нынешнем мировом первенстве вместо российского гимна будет звучать гимн ИИХФ, а сама сборная России выступит на турнире под флагом Олимпийского комитета России.

Однако на прошлой неделе на улицах Риги появилась реклама чемпионата мира по хоккею – и среди флагов стран-участниц турнира был замечен и российский триколор. Автор латвийского издания Delfi.lv провёл целое расследование в поиске ответа на вопрос, по какой причине на улицах его страны появился флаг России, если наша команда должна выступать на этом турнире без государственной символики. Эта статья попала даже в платную подписку издания с пометкой «история дня». Мы подробно объясняли эту ситуацию и рассказывали о ней.

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Но ситуация с флагами в рижской столице не стабилизировалась, а начала развиваться дальше. Итак, накануне в Минске был задержан бывший главный редактор известного телеграм-канала, освещавшего протесты в Беларуси, Роман Протасевич. Его сняли с борта самолёта, который летел из Афин в Вильнюс и экстренно сел в Минске после сообщения о минировании.

По Европе моментально пронеслась волна негодования и возмущения действиями белорусских властей. Против белорусов сразу предложили применить новый пакет санкций. Разумеется, не обошлось и без вмешательства в спорт.

Сегодня появилась информация, что в центре Риги белорусский государственный флаг заменили на БЧБ.

Дело в том, что в центре города установлены флаги стран-участниц чемпионата мира. Сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Беларуси на оппозиционное знамя с Погоней.

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«Среди флагов ЧМ по хоккею мы поддерживаем флаг свободной Беларуси! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флагу, который символизирует режим, государственный терроризм, не место в Риге — поэтому мы его и сняли», — написал мэр Риги у себя в «Твиттере».

Но, как стало ясно позднее, одним белорусским флагом дело не ограничилось. Повторимся, ещё недавно среди флагов стран-участниц соревнований красовался российский флаг.

Российский флаг под норвежским.

Однако сегодня можно было заметить, что российского флага на его прежнем месте уже нет, а вместо него повесили флаг ОКР с олимпийскими кольцами.

Самое интересное, что сделано всё это было втихушку, это вскрылось как раз после скандала с Беларусью. По всей видимости, латвийским политикам всё же помешал российский триколор.

Жаль, что политика в очередной раз добралась до спорта, но нашим хоккеистам ни в коем случае нельзя обращать на это внимание и продолжать идти к поставленной цели. У команды Валерия Брагина есть все шансы на золотые медали.

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