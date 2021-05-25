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Проворов: в сборной играем в нарды, настольный теннис, приставку. Находим, чем заняться

Проворов: в сборной играем в нарды, настольный теннис, приставку. Находим, чем заняться
Георгий Горностаев
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Защитник «Филадельфии Флайерз» и сборной России Иван Проворов рассказал о том, как хоккеисты проводят свободное время в национальной команде во время чемпионата мира в Риге.

«Тяжело сказать, что меня может выбесить в жизни. Может быть, только пробки на дорогах. Играем ли в домино в отеле во время чемпионата мира? Да, и в нарды тоже, настольный теннис, пацаны играют в приставку. Находим, чем заняться.

Долго ли думал о поездке на ЧМ? Сезон был непростой, но выдалась первая возможность приехать, поэтому я с радостью согласился и был готов играть. У нас командный сезон получился не очень удачным, теперь хочется закончить его на хорошей ноте», — цитирует Проворова «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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