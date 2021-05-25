Орлов и Тарасенко прибудут в расположение сборной России 26 мая
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Пресс-служба сборной России сообщила о грядущем приезде в Ригу (Латвия), где проходит чемпионат мира, защитника «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрия Орлова и форварда «Сент-Луис Блюз» Владимира Тарасенко.
«Дмитрий Орлов и Владимир Тарасенко прилетят в расположение сборной в Ригу 26 мая», — говорится в сообщении сборной России в «Твиттере».
«Вашингтон» и «Сент-Луис» не смогли выйти во второй раунд плей-офф Кубка Стэнли. «Кэпиталз» уступили в серии «Бостон Брюинз» 1-4, а «Сент-Луис» — «Колорадо Эвеланш» (0-4).
На чемпионате мира сборная России провела три матча. Россияне обыграли чехов (4:3) и британцев (7:1), а затем уступили словакам (1:3). Следующий матч российская сборная проведёт 26 мая. Соперником команды будет сборная Латвии.
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