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Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2021: Россия набрала 9 очков и догнала Словакию в группе А

Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2021: Россия набрала 9 очков и догнала Словакию в группе А
Антон Мозговой
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Сборная России провела четвёртый матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная обыграла Данию со счётом 3:0.

В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Второй период также получился упорным, но уже на последних минутах российская сборная реализовала большинство, отличился Иван Морозов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов. В середине третьего периода Александр Барабанов сделал счёт более комфортным. А точку в матче на 56-й минуте поставил Дмитрий Воронков. Балл за передачу получил Иван Морозов.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.

Сборная России набрала девять очков. Ранее россияне обыграли чехов (4:3) и британцев (7:1), а также уступили словакам (1:3). Девять очков также в своём активе имеет сборная Словакии. Третье место в группе А занимает Швейцария (6). Сборная Дании находится на четвёртом месте, набрав пять очков. Далее располагаются Беларусь (4), Швеция (3), Чехия (2) и Великобритания (1).

Полная турнирная таблица ЧМ-2021

Следующий матч сборная России проведёт 29 мая. Соперниками россиян будут швейцарцы.

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