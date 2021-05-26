Турнирная таблица ЧМ по хоккею 2021: Россия набрала 9 очков и догнала Словакию в группе А

Сборная России провела четвёртый матч на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Российская сборная обыграла Данию со счётом 3:0.
В первом периоде командам не удалось открыть счёт. Второй период также получился упорным, но уже на последних минутах российская сборная реализовала большинство, отличился Иван Морозов, которому ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Бурдасов. В середине третьего периода Александр Барабанов сделал счёт более комфортным. А точку в матче на 56-й минуте поставил Дмитрий Воронков. Балл за передачу получил Иван Морозов.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Дания.
Сборная России набрала девять очков. Ранее россияне обыграли чехов (4:3) и британцев (7:1), а также уступили словакам (1:3). Девять очков также в своём активе имеет сборная Словакии. Третье место в группе А занимает Швейцария (6). Сборная Дании находится на четвёртом месте, набрав пять очков. Далее располагаются Беларусь (4), Швеция (3), Чехия (2) и Великобритания (1).
Следующий матч сборная России проведёт 29 мая. Соперниками россиян будут швейцарцы.
- 26 мая 2021
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